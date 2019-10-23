Проект продления набережной Ростова разработает «Геоэкопроект»

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова выбрала подрядчика, который создаст проект новой автомобильной дороги по Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линий. Им стала компания «Геоэкопроект», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать проект четырехполосной дороги с тротуарами от Богатяновского спуска до 13-й Линии вдоль улицы Береговой. Протяженность новой проезжей части составит 2,1 км. Кроме того, компания должна будет оценить земли, которые власти планируют выкупить у собственников. Все документы должны быть подготовлены летом 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Ростове на месте крупного пожара, произошедшего в 2017 году, построят две дороги от улицы Закруткина до Береговой и две пересекающие их дороги с кольцевыми развязками. Проектирование объектов планируют завершить летом 2020 года, после этого администрация Ростова начнет выкупать участки у владельцев. Власти подчеркивали, что участки будут выкуплены у пострадавших от пожара по рыночной стоимости.

Кристина Федичкина