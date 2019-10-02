В Петербурге задержаны бывшие сотрудники СК по городу

Следственный комитет Петербурга задержал двух петербургских адвокатов. Один из задержанных — бывший руководитель экономического управления СК по Петербургу Дмитрий Филипцев. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Вместе с ним задержан бывший следователь СК, Андрей Федоров.

По данным издания, задержанные подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере, по ч. 4 ст. 159. Речь идет о 8 млн руб. в качестве взятки за решение вопросов по одному из уголовных дел, связанным с обналом денежных средств.