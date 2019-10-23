ЕСПЧ присудил €7,5 тыс. жертве побоев от мужа-силовика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу жительницы Воронежа Дианы Барсовой на отсутствие правовой защиты в деле о домашнем насилии и присудил ей €7,5 тыс. компенсации морального вреда. В 2006 году госпожа Барсова обратилась в суд с частным обвинением о побоях против мужа-милиционера, подкрепив заявление медицинскими справками: у женщины были диагностированы сотрясение мозга, травмы тела и конечностей.

Рассмотрение обвинения затянулось на два года, в результате чего срок давности по соответствующей статье истек, дело против милиционера было прекращено. Жалобу в ЕСПЧ Диана Барсова направила в 2010 году.

По словам правозащитника Ильи Сиволдаева, который представлял ее интересы, европейский суд не только признал нарушенным право на защиту, но и акцентировал внимание на несовершенстве российского законодательства в области домашнего насилия. «Обязательства государства в делах, связанных с актами насилия в семье, требуют от властей принятия позитивных мер в сфере уголовно-правовой защиты — криминализации путем введения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций»,— сказано в решении суда.

Господин Сиволдаев уточнил, что ЕСПЧ отнес жалобу Дианы Барсовой к клоновым делам, поскольку по проблеме домашнего насилия уже сложилась устойчивая практика в делах против Турции, Сербии, Болгарии и Хорватии.

Как законодатели в России пытаются бороться с домашним насилием, читайте в публикации “Ъ” «Внесенного четыре года ждут».

Андрей Прах, Воронеж