Техника NEXT

Миасс, 23 октября 2019 года, – Автомобильный завод «Урал» представляет технику «Урал» на 24-й международной выставке «Нефть и Газ Туркменистана – 2019/OGT-2019». Выставка проходит в столице государства Туркменистан - Ашхабаде - с 22 по 24 октября 2019 года. В экспозиции предприятия представлены полноприводные автомобили семейства «Урал NEXT» - самосвал, вахтовый автобус и топливозаправщик.



Автомобильный завод «Урал» представляет полноприводные автомобили семейства NEXT на 24-й международной выставке «Нефть и Газ Туркменистана – 2019/OGT-2019» в Туркменистане. В выставке предприятие участвует совместно с представителем в данном регионе – компанией ХО «Мукаддес Рамазан». В экспозиции представлены самосвал, вахтовый автобус и автотопливозаправщик.

Участие предприятия в нефтегазовом форуме Туркменистана неслучайно. Максимальная проходимость, надежность в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания техники «Урал» сделали автомобили данной марки незаменимыми при использовании в нефтегазодобывающей отрасли, в сложных климатических и дорожных условиях при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Самосвал Урал NEXT с колесной формулой 6х6

Самосвал «Урал NEXT» (6х6) предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов. Объем самосвального кузова – 11, 5 куб. м. Представленный на выставке образец оборудован кондиционером. Вахтовый автобус «Урал NEXT» с колесной формулой 4х4 предназначен для доставки пассажиров или рабочих бригад в труднодоступные места проведения различных работ. Кузов-фургон – цельнометаллический, каркасный, закрытого типа, с улучшенной теплошумоизоляцией, пассажировместимость кузова-фургона 20 человек. Автотопливозаправщик «Урал NEXT» (6х6) объемом 10 куб. м предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами (топливом и маслом) автомобилей, различных механизмов и машин. «Уралы NEXT» оснащены просторной трехместной кабиной, спроектированной в соответствии с современными требованиями эргономики, и двигателями ЯМЗ-536 экологического «Евро-5» различной мощности. Капотная компоновка кабины обеспечивает высокую пассивную безопасность водителя и пассажира.

Автозавод сотрудничает с Туркменистаном порядка 20 лет, данное государство является одним из основных регионов (наряду с Казахстаном, Узбекистаном, и др. странами СНГ), в которые отправляются полноприводные автомобили «Урал». За время сотрудничества в данное государство автозаводом «Урал» было поставлено порядка 800 единиц техники: это вахтовые автобусы, бортовые автомобили, передвижные ремонтные мастерские, пожарные автомобили, буровые установки, крановые установки, емкостная техника - автоцистерны для перевозки питьевой воды, автотопливозаправщики.

Автотопливозаправщик Урал NEXT

Традиционные внедорожные качества техники «Урал» позволяют специалистам нефтегазового комплекса при строительстве газопроводов и освоении месторождений беспрепятственно добираться в труднодоступные участки местности, автомобили хорошо зарекомендовали себя при работе в сложных условиях. Грузовики семейства NEXT сохраняют традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную проходимость и высокую функциональность – обладая при этом повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и экономичностью. «Уралы NEXT» способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески. Гарантия на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тысяч км пробега, межсервисный интервал – 15 тысяч км. Также внедорожники «Урал NEXT» являются отличной базой для размещения различных видов специальной техники.