ФСИН заявила о нехватке госзаказов для привлечения заключенных к труду

Государственных и муниципальных заказов сейчас недостаточно, чтобы привлечь к труду всех заключенных исправительных учреждений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ФСИН России Рустама Степаненко. Он добавил, что сейчас работой обеспечены 170 тыс. человек, то есть 46,5%.

По состоянию на 1 сентября 2019 года число заключенных в России составило 536 тыс. 760 человек, из них в исправительных колониях — 435 тыс. 713. Это самый низкий уровень со времен распада СССР.

«На сегодняшний привлечено к труду 170 тыс. человек, что составляет 46,5%. Все 100% осужденных должны быть привлечены к труду. Для этого у нас есть достаточное количество своих производственных мощностей. Но к сожалению, нет достаточного количества объема государственно-муниципальных заказов для того, чтобы мы их могли привлечь к труду»,— сказал господин Степаненко. По его словам, для привлечения к работе около 15 тыс. человек необходимо получить государственно-муниципальные заказы на общую сумму 9,5 млрд руб.

Как ранее сообщилось в докладе экспертов Общероссийского гражданского форума, содержание одного заключенного в России обходится в €2,5 в день. В Европе на эти же цели выделяется в среднем €128. При этом отношение заключенных к общему числу граждан в России втрое превышает среднеевропейский показатель.

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