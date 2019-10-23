КамАЗ за девять месяцев увеличил убыток до 1,9 млрд рублей

Убыток ПАО «КамАЗ» за январь-сентябрь 2019 года составил 1,89 млрд руб., сообщает пресс-служба предприятия. По итогам девяти месяцев 2018 года чистый убыток компании составлял 288 млн руб. Таким образом рост убытка превысил 6,5 раза.

«Это связано со сложной ситуацией на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта и инвестиционным циклом компании после вывода на рынок нового поколения автомобилей К5», - поясняет компания.

Валовая прибыль автопроизводителя за три квартала текущего года превысила 6,6 млрд руб.

Выручка КамАЗа за январь-сентябрь 2019 года составила 107,1 млрд руб., что почти на 9 млрд руб. выше прошлогодних показателей за тот же срок. Рост реализации пресс-служба объясняет увеличением экспорта и ростом поставок пассажирского транспорта.

В частности, по итогам девяти месяцев продажи автобусов «НефАЗ№, которые производит одноименное дочернее предприятие в Башкирии, составили 590 единиц, что на 29% выше прошлогодних данных. В сегменте автобусов большого класса они занимают 32% рынка. Так, КамАЗ заключил два контракта с ГУП «Мосгортранс» на поставку свыше 1 тыс. низкопольных городских автобусов «НефАЗ» на сумму более 13 млрд. руб.

Главными экспортными рынками КамАЗа стали Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. В Узбекистане компания организовала сборку своей автотехники, объем которой по итогам 2019 года должен превысить 1 тыс. единиц. В четвертом квартале планируется возобновить сборку грузовиков на предприятии во Вьетнаме. Набережночелнинский автопроизводитель отгрузил первую партию машин из 982 единиц в Туркменистан в рамках трехлетнего договора на поставку 2 тыс. машин.

Напомним, что начало серийного производства грузовиков «КамАЗ» пятого поколения намечено на 2020 год. Поставками шин для комплектации тягача займется компания Michelin

"Ъ-Казань"