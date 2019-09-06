Michelin будет поставлять шины для грузовиков «КамАЗ» пятого поколения

Компания Michelin будет поставлять ПАО «КамАЗ» шины для комплектации тягача нового поколения КамАЗ-54901, начало серийного производства которого намечено на 2020 год.

Поставки предусматривает соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное сторонами в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans 2019, сообщила пресс-служба набережночелнинской компании. Речь идет о двух моделях шин Michelin X Multi Energy Z&D И Michelin X Line Energy Z2&D2. Объемы поставок не называются.

Ранее генеральный директора КамАЗа Сергей Когогин говорил, что компания имеет заказ на 2,3 тыс. автомобилей КамАЗ-54901 в 2020 году и 1 тыс. - в 2021 году. В дальнейшем планируется создать линейку на базе КамАЗа-54901: карьерный самосвал, автомобиль-газовоз и другая спецтехника.

В настоящее время КамАЗ-54901 выпускается в тестовом режиме. Главным новшеством машины заявлена кабина К5, которая отвечает последним требованиям эргономики, и новая высокопрочная рама. Грузовики передают крупным транспортным предприятиям для пробной эксплуатации.

"Ъ-Казань"