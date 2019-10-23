Group-IB сообщила о пяти хакерских группах, угрожающих российским банкам

По данным компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, российским банкам угрожают следующие хакерские группы: Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards. По словам гендиректора и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, они могут взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести денежные средства, сообщает «РИА Новости».

Cobalt, Silence, MoneyTaker являются русскоговорящими хакерскими группировками, однако Cobalt и Silence за последний год стали атаковать банки преимущественно за пределами России. Silence, к примеру, вышла на международный рынок и проводит атаки более в чем 30 странах СНГ, Азии и Европы.

По словам господина Сачкова, проправительственные хакеры тем не менее представляют наибольшую опасность для развитых стран, поскольку они атакуют с целью шпионажа, саботажа и финансовой выгоды.

Евгений Федуненко