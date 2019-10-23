В Ростовской области задержали участника перестрелки, в которой погибли пять человек

В Ростовской области задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве — по версии правоохранителей, мужчина участвовал в перестрелке, в которой погибли пять человек. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают поиск подозреваемых в Орловском районе и прилегающих населенных пунктах. Число скрывшихся после перестрелки подозреваемых не уточняется.

Перестрелка в Орловском районе Ростовской области произошла днем во вторник, 22 октября. Местные жители встретились на пастбище в хуторе Чернозубов для решения конфликта из-за земли для выпаса скота. В ходе встречи мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону