В России появилась новая премия в области охраны зрения

На 40-м этаже башни «Меркурий» («Москва-Сити») состоялся гала-вечер Межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата солнца». Целью мероприятия было обсуждение отраслевых вопросов и презентация новой профессиональной премии в области охраны зрения, разработанной и учрежденной альянсом совместно с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России,— «Луч».
Первая часть вечера была посвящена обсуждению деятельности Межпрофессионального альянса: высокие результаты, стратегические планы, а также цели и задачи на ближайший год.
В обсуждении приняли участие:
С момента своего основания альянс «Врата солнца» объединяет Ассоциацию врачей-офтальмологов и оптическую индустрию, поднимая самые актуальные отраслевые вопросы:
Осенью этого года альянс получил лицензию на открытие собственного медицинского центра, который будет иметь уникальное оснащение благодаря поддержке партнеров: Menicon, Johnson & Johnson, «Алкон». Двери нового медицинского центра будут открыты для партнеров альянса, а также для повышения квалификации врачей-офтальмологов.
Основная часть вечера была посвящена компании Menicon, продукцию которой дистрибутирует генеральный партнер альянса «Новалекс Груп».
Сюрпризом для гостей вечера стала презентация новой профессиональной премии в области охраны зрения, разработанной и учрежденной альянсом совместно с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России,— «Луч», главными целями которой стали:
Почетными гостями мероприятия стали: управляющий директор Франкфуртского инновационного центра биотехнологий Кристиан Гарбе, композитор и продюсер Филипп Киркоров, народный артист РФ Евгений Миронов, ведущая актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова, народная артистка России Илзе Лиепа, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие.
Этот вечер состоялся благодаря основателю и президенту Межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата солнца» доктору медицинских наук, профессору Белле Нисан.
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