В России появилась новая премия в области охраны зрения

На 40-м этаже башни «Меркурий» («Москва-Сити») состоялся гала-вечер Межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата солнца». Целью мероприятия было обсуждение отраслевых вопросов и презентация новой профессиональной премии в области охраны зрения, разработанной и учрежденной альянсом совместно с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России,— «Луч».

Первая часть вечера была посвящена обсуждению деятельности Межпрофессионального альянса: высокие результаты, стратегические планы, а также цели и задачи на ближайший год.

В обсуждении приняли участие:

Директор Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

Президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение», член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере и по делам инвалидов при Совете федерации Дмитрий Поликанов.

Представитель Оптической ассоциации Вячеслав Валькин.

Учредитель альянса, основатель кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Рубен Дишдишян.

С момента своего основания альянс «Врата солнца» объединяет Ассоциацию врачей-офтальмологов и оптическую индустрию, поднимая самые актуальные отраслевые вопросы:

поддержки и образования врачей-офтальмологов с привлечением иностранных специалистов;

участия в разработке профессиональных стандартов;

оказания помощи подопечным благотворительных фондов;

подготовки скрининговых программ по выявлению миопии в школах и университетах РФ.

Осенью этого года альянс получил лицензию на открытие собственного медицинского центра, который будет иметь уникальное оснащение благодаря поддержке партнеров: Menicon, Johnson & Johnson, «Алкон». Двери нового медицинского центра будут открыты для партнеров альянса, а также для повышения квалификации врачей-офтальмологов.

Основная часть вечера была посвящена компании Menicon, продукцию которой дистрибутирует генеральный партнер альянса «Новалекс Груп».

Сюрпризом для гостей вечера стала презентация новой профессиональной премии в области охраны зрения, разработанной и учрежденной альянсом совместно с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России,— «Луч», главными целями которой стали:

повышение доверия пациентов к медицинским специалистам, работающим в сфере оптической индустрии;

награждение лучших представителей офтальмологической индустрии;

подтверждение соответствию высочайшим стандартам (в случае вручения оптическим сетям и клиникам).

Почетными гостями мероприятия стали: управляющий директор Франкфуртского инновационного центра биотехнологий Кристиан Гарбе, композитор и продюсер Филипп Киркоров, народный артист РФ Евгений Миронов, ведущая актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова, народная артистка России Илзе Лиепа, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие.

Этот вечер состоялся благодаря основателю и президенту Межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата солнца» доктору медицинских наук, профессору Белле Нисан.