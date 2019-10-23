АО «БЭСК» провело секцию «Влияние цифровизации на эффективность энергетики» на РЭФ-2019

(слева направо): в президиуме секции начальник департамента организационного развития и проектного управления АО «БЭСК» Юрий Радыгин, заместитель генерального директора – технический директор АО «БЭСК» Рамиль Ишмаев, директор Института нефтехимпереработки РБ Дмитрий Шаронов и председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов

22 октября АО «БЭСК» в рамках деловой программы Российского энергетического форума в Уфе организовало секцию «Влияние цифровизации на эффективность энергетики». В работе секции приняли участие председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, директор Института нефтехимпереработки Республики Башкортостан Дмитрий Шаронов, руководители компаний, специалисты электроэнергетической и смежных отраслей, профильных вузов, успешно применяющих практический опыт цифровых технологий в энергетике.

Модератор секции Дмитрий Шаронов отметил, что на сегодняшний день реализуемые проекты Башкирской электросетевой компании, включающие в себя Smart grid и ERP-систему, себя полностью оправдывают:

– Амбициозные планы башкирских сетевиков на начальном этапе вызывали множество вопросов, но сейчас уже можно с уверенностью сказать, что мы имеем определенный результат и эффективность.

В качестве первого докладчика выступил заместитель генерального директора – технический директор АО «БЭСК» Рамиль Ишмаев с презентацией о подходе к цифровой трансформации процессов управления электросетевой компанией. В своем выступлении он отразил основные результаты внедрения инновационных технологий в АО «БЭСК», подробно рассказав о цифровизации электросетевой инфраструктуры. Рассказывая о модернизации электросетевого комплекса Уфы с применением элементов Smart grid, Рамиль Ишмаев сообщил, что проект завершен на 85%.

В продолжении темы доклада выступил начальник департамента организационного развития и проектного управления АО «БЭСК» Юрий Радыгин, подробно ознакомивший участников секции с автоматизацией бизнес-процессов и системой проектного и процессного управления в компании.

Своим опытом применений цифровых технологий в энергетике поделились представители компаний «КРОК», «АНТРАКС», «СмартЭнерго» (Казань), Казанского государственного энергетического университета и другие участники мероприятия, подняв темы интеллектуальной системы учета электроэнергии, передовых решений для цифровых подстанций, а также построения цифровой электрической сети.

В завершение встречи было предложено продолжить тесное взаимодействие и обмен опытом всех заинтересованных сторон по вопросам применения новых технологий в энергетике.