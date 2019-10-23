Тральщик «Анатолий Шлемов» планируют спустить на воду весной 2021 года

Тральщик «Анатолий Шлемов», строящийся по проекту 12700 «Александрит», планируется спустить на воду весной 2021 года. Об этом заявил гендиректор Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Владимир Середохо.

По его словам, спуск на воду произойдет в апреле-мае 2021 года, если «не подведут поставщики», сообщает ТАСС.

Напомним. что тральщик был заложен в июле 2019 года. Название кораблю дано в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова. Проект корабля разработало КБ «Алмаз».

Головным тральщиком серии стал «Александр Обухов», он был передан ВМФ три года назад.