В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»

На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов». Корабль будет построен по проекту 12700 «Александрит» и станет седьмым в серии.

Название кораблю дано в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова. Проект 12700 «Александрит» является разработкой КБ «Алмаз». Длина тральщиков составляет 62 м, максимальная скорость —16 узлов, экипаж насчитывает 44 человека.

Головной тральщик серии —«Александр Обухов» был передан ВМФ РФ в 2016 году. В 2018 году — «Иван Антонов». На заводе продолжается строительство «Георгия Курбатова» и «Якова Баляева». Минный тральщик «Владимир Емельянов» был спущен на воду в мае.