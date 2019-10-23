Больше ста жалоб на шум поступило от жителей Удмуртии с начала года

108 жалоб от жителей Удмуртии на шум поступило за девять месяцев 2019 года в управление Роспотребнадзора. Как сообщает его пресс-служба, больше всего их от жителей Ижевска – 83%. В основном граждане жалуются на шум от систем вентиляции и кондиционеров, которые установлены в магазинах и офисах первых этажей многоквартирных домов Все обращения были рассмотрены: 17 были переадресованы по подведомственности, на 25 обращение даны разъяснения действующего законодательства, по 55 были открыты административные расследования. На сегодняшний день 11 находятся в работе. В рамках административных расследований проведено 1867 лабораторных замеров уровня шума, из них несоответствующих измерений – 261 (14%).

В итоге было составлено 20 протоколов об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила 48 тыс. руб., два протокола находятся на рассмотрении в судах.

По материалам двух проверок судами было вынесено решение о приостановке работы оборудования системы вентиляции и кондиционирования, являющимися источниками шума в предприятиях общественного питания Ижевска – кафе «Тарелка» на 65 суток и бар «Устинов» на 15 суток. Ранее на 30 суток приостанавливали работу части холодильного оборудования, являвшегося источником шума в продуктовом магазине «Фасоль».

Напомним, в сентябре в Удмуртии был принят закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Согласно документу, нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В этот период запрещены использование звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах и в объектах торговли, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники и проведение земляных, строительных и иных видов работ. Кроме того, в документе предусмотрели создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов, который он носит рекомендательный характер.