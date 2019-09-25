Тишина наступит в Удмуртии

Госсовет Удмуртии принял закон о тишине, который депутаты рассматривали на протяжении нескольких месяцев. Глава республики Александр Бречалов дополнил законопроект поправкой о том, чтобы действие его распространялось не только на жилые дома, но и на встроенные и пристроенные нежилые помещения для борьбы «наливайками». По мнению представителей бизнеса, региональный закон вряд ли как-то повлияет на работу псевдобаров, однако может коснуться кафе и ресторанов, расположенных в многоквартирных домах, поскольку противоречит временным ограничениям, установленным федеральным законом.

Принятый в двух чтениях госсоветом Удмуртии закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики» вступит в силу через 60 дней после его публикации. Согласно документу, нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В этот период запрещены использование звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах и в объектах торговли, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники и проведение земляных, строительных и иных видов работ. Кроме того, в документе предусмотрели создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов. Отметим, что он носит рекомендательный характер и не является жестким требованием. Помимо громкого прослушивания музыки в это время не допускается проведение переустройства, перепланировки и ремонтных работ в жилых помещениях и нежилых, не принадлежащих жильцам на праве общей долевой собственности.

«Глава Удмуртии Александр Бречалов дополнил законопроект серьезной поправкой о том, чтобы действие распространялось не только на жилые многоквартирные дома, но, в том числе, и на встроенные и пристроенные нежилые помещения. Речь идет о борьбе с так называемыми наливайками»,— отмечает бывший председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии Елена Дербилова.

По ее словам, исключением по времени будут новогодние праздники и религиозные мероприятия. Кроме того, планируется повышение штрафов для нарушителей. «Мы внесем существенное повышение штрафных санкций для юрлиц, но это будет следующий закон — закон об административных правонарушениях. Сейчас для юрлиц штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц хотим увеличить штраф в разы»,— говорит госпожа Дербилова.

Она отметила, что в случае нарушения требований протоколы об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии при муниципальных образованиях. «Сейчас на уровне федерации готовится к принятию новый Кодекс об административных правонарушениях. Одна из первых позиций, на которые он будет обращать внимание, это как раз закон о тишине. Я думаю, что в ближайшее время МВД присоединится к этой работе»,— добавила Елена Дербилова.

Напомним, что о разработке закона о тишине в Удмуртии стало известно в марте 2019 года. Законопроект создали в дополнение к существующим ограничениям, которые не допускают нарушение тишины с 23:00 до 7:00 часов.

Руководитель службы маркетинга компании «КОМОССТРОЙ®» Марат Касимов подчеркнул, что их компания соблюдает действующие санитарные нормы и будет соблюдать принятые нововведения. «После 22:00 работать довольно тяжело, потому что темно. Из-за этого идут большие затраты на электричество. Обычно проблемы возникают летом, утром, в выходные дни, когда занимаемся благоустройством. Там действительно идут шумные работы, потому что работает бульдозер или асфальтоукладчик. Нам, конечно, хотелось бы сделать больше работ, пока светло, но мы в любом случае руководствуемся действующими нормами»,— пояснил Марат Касимов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов подчеркнул, что закон не запрещает круглосуточную торговлю во встроенных и пристроенных помещениях или магазинах, которые расположены в жилых домах. «Говорится о том, что нельзя громко музыку слушать, и это оправдано с точки зрения жителей. Пока я не вижу каких-то проблемных вопросов, связанных с принятием этого закона, для бизнеса»,— отметил господин Прасолов.

Ресторатор Константин Котов отмечает, что этот закон вряд ли как-то повлияет на работу псевдобаров. «Люди в “наливайки” идут не за музыкой, они выпивать могут и тихо. Больше мне нравится тот закон, который принимается в Госдуме о запрете работы алкомаркетов, расположенных в жилых домах, в ночное время. Это как раз позволит бороться с псевдобарами»,— подчеркнул Константин Котов.

По его словам, сейчас рестораны и кафе, расположенные в жилых домах, работают согласно федеральному закону, который запрещает шуметь после 23:00. «Если будет до 22:00, то в этом есть определенная проблема, кому-то и вентиляцию придется выключить, не только музыку»,— пояснил ресторатор.

Ижевский предприниматель Михаил Балясников отмечает, что региональный закон, запрещающий шуметь общественным заведениям в жилых домах после 22:00, противоречит федеральному. «Предприниматели обязаны соблюдать региональный закон, пока не оспорят. Но такой практики пока нет. Я думаю, она будет появляться, как закон вступит в силу. Посмотрим, будут его оспаривать или нет»,— говорит господин Балясников.

По мнению председателя Объединения советов домов Удмуртии, члена общественной палаты региона Александра Евсеева, что касается нарушений в многоквартирных домах, то там зачастую бывает сложно зафиксировать факт нарушений и довести эти случаи до реальных штрафов. «В многоквартирном доме бывает трудно определить, где и кто сверлит. Чтобы установить нарушителей, должен выехать участковый и зафиксировать. Для полиции это не самые приоритетные заявки, они приедут через два-три часа, а человек уже к этому времени перестанет шуметь»,— отмечает Александр Евсеев.

Отметим, что в Удмуртии наблюдается динамика увеличения количества нарушений закона. В 2017 году административные комиссии рассмотрели 2128 дел. В 2018 году — 2676.

Оксана Мымрина