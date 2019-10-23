Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых акций протеста, сообщает Reuters. Однако это удовлетворяет только одно из пяти требований протестующих, поэтому говорить о прекращении беспорядков пока преждевременно.

Напомним, причиной массовых беспорядков в Гонконге стал закон об экстрадиции. По мнению протестующих, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Позже глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона из парламента. Однако митингующие назвали это «уловкой» и потребовали выполнить все их требования, в числе которых внесение изменений в избирательное право. Также участники акций требуют расследование действий силовиков во время протестов и отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

О том, как в Гонконге требуют расследования действий силовиков — в материале “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».