Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения школьницы в Туринске

Туринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) из-за исчезновения несовершеннолетней девушки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 21 октября жительница Туринска ушла на учебу в школу и больше не выходила на связь.

«Сейчас следователи СКР и сотрудники полиции, службы спасения региона и волонтеры занимаются поисками девушки. В город Туринск направлены следователи-криминалисты регионального СКР для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Проведен осмотр места жительства пропавшей, а также местности на берегу реки Тура, где могла находиться девочка», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 10 октября, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропала Ксения Каторгина, которая после работы поехала на встречу с потенциальными покупателями ее автомобиля Audi Q5. После этого девушка не выходила на связь. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, в этот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ночью 14 октября сыщики березовского уголовного розыска задержали одного из подозреваемых, 15 октября были задержаны еще два фигуранта уголовного дела. Ленинский райсуд Екатеринбурга взял всех подозреваемых под арест до 11 декабря. Фигуранты признали свою вину лишь частично — по их словам, они задумали разбойное нападение, но убийство отрицали.