В 2020 году в порт Сочи будут заходить шесть иностранных круизных лайнеров

В будущем году с олимпийской столицей возобновляет круизное сообщение компания Azamara Cruises. Она будет выполнить два рейса из Афин с заходом в порты Стамбула, Верны, Констанцы, Одессы и Сочи. Также в 2020 году в сочинский порт планируют заходить еще пять круизных лайнеров иностранных компаний Albatros, Amera, Le Bougainville, Boudicca, Ocean Majecty, сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Владимир Деркунов.

Как сообщили в краевой администрации, для иностранных туристов на курорте разработаны 30 новых туристско-экскурсионных маршрутов. В них ключено более 100 культурно-познавательных, природных, спортивных, исторических и развлекательных объектов показа.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2019 году круизный лайнер «Князь Владимир», курсировавший по маршруту Сочи – Новороссийск – Севастополь - Ялта, совершил 23 рейса и перевез около 8 тыс. человек, что на 50% больше, чем в первую навигацию.

Василий Хитрых