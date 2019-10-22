Черноморский лайнер «Князь Владимир» перевез за сезон около 8 тыс. туристов

В этом году круизный лайнер, курсировавший по маршруту Сочи-Новороссийск-Севастополь-Ялта, совершил 23 рейса и перевез около 8 тыс. человек, что на 50% больше, чем в первую навигацию, об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт» со ссылкой на слова заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова. 19 октября «Князь Владимир» завершил сезон и вернулся в Сочи.

В основном услугами лайнера пользовались семейные пары с детьми, а также люди, ведущие активный образ жизни. Значительная часть пассажиров прибыла из Москвы и Подмосковья, а также из Краснодарского края – 24% и 30% соответственно.

В 2020 году маршрут следования «Князя Владимира» будет расширен до Абхазии, планируется, что теплоход совершит 35 рейсов, шесть из которых с заходом в порт Сухум.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, девятипалубный теплоход «Князь Владимир» оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной. С 11 июня 2017 года начиналось регулярное круизное сообщение лайнера по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. «Князь Владимир» выполняет семи- и восьмидневные круизы с возможностью совершения круговых путешествий из любого города на маршруте. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров.

Андрей Ульченко