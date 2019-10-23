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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Сангаджи Тарбаев назначен постпредом Калмыкии при президенте РФ

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил продюсера промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаева постоянным представителем республики при президенте РФ. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Как написал „Ъ-Средняя Волга“, ранее господин Хасиков планировал назначить Сангаджи Тарбаева на должность сенатора от исполнительной власти республики, однако в минувший понедельник принял решение направить в Совет Федерации бывшего главу Калмыкии Алексея Орлова.

«Мне не стыдно смотреть в глаза всем тем, кто постоянно рядом со мной. В том числе — и Сангаджи. Не всегда бывает так, как мы хотим. Не зря говорят, что у политики есть свои законы. Этот опыт делает меня сильнее и поможет в будущем», — написал Бату Хасиков.

Глава республики также выразил уверенность в том, что господин Тарбаев «сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций».

Подробнее о назначении Алексея Орлова в Совет Федерации читайте в материале «Экс-глава вернулся в республику».

Сергей Петунин


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