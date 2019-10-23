Возбуждено дело после гибели трех работников на руднике «Норникеля»

В Красноярском крае заведено уголовное дело по факту гибели трех человек на руднике «Таймырский», принадлежащего горно-металлургической компании «Норникель». Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, дело расследуется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

По предварительной версии следствия, вечером 22 октября двое работников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 м для проверки состояния объекта. Через несколько часов на их поиски отправился горный мастер. Когда и он не вышел на связь, на розыск пропавших отправилась целая поисковая группа. Она и обнаружила тела работников без признаков насильственной смерти. В мэрии Норильска сообщили, что в результате ЧС погибли заместитель главного механика Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.

«Норникель» проводит собственное расследование инцидента. Рудник работает в штатном режиме, отметили в компании.

Илья Николаев