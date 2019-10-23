Skoda покажет Karoq для России в декабре

Компания Skoda в декабре 2019 года представит кроссовер Karoq для российского рынка, сообщает 110Km со ссылкой на главу российского представительства чешской марки Яна Прохазку.

«Покажем его совсем скоро, в декабре, а продажи стартуют в феврале-марте 2020-го. Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену», — пояснил господин Прохазка.

Напомним, в ноябре 2018 года Skoda объявила, что кроссовер Karoq, представленный в 2017 году, появится в России в конце 2019 года. Сборку модели наладят на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.