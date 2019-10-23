В Сочи приступили к сносу трех самовольных построек

По решению Адлерского районного суда на а улице Гидростроителей в Красной Поляне приступили к сносу самовольного объекта. Как сообщили в сочинской мэрии, застройщик планировал строительство многоквартирного дома на участке, где разрешена только малоэтажная и коттеджная застройка. Объект был разделен на 60 помещений из смежных комнат с отдельными входами. Самострой сносит подрядная организация. Работы планируется закончить в течение полугода.

Еще два самовольных строения снесут в Центральном районе Сочи. Там на участке под ИЖС по улице Ударной строилась высотка, в которой продавались квартиры. Уточняется, что снос объекта собственник произведет самостоятельно. Еще один самострой на улице Восточной также будет снесен силами собственника. Там застройщик получил разрешение на возведение частного дома, но при строительстве первых двух этажей уже стал разделять здание на отдельные квартиры.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре минувшего года по решению суда подрядная организация приступила к сносу трех 12-этажных жилых домов по улице Белорусской, прямо на берегу Черного моря. Разрешение на строительство по этому адресу было выдано на двух- и трехэтажные дома, но застройщику несколько раз удавалось узаконить в суде многоэтажные постройки. Пострадавшими стали около 140 собственников, приобретших недвижимость в строящемся жилом комплексе. В настоящее время снос объектов уже завершился.

Василий Хитрых