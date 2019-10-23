В Татарстане средняя зарплата выросла до 36 тысяч рублей

В Татарстане по итогам восьми месяцев 2019 года средняя зарплата составила 36,1 тыс. руб., что на 5,4% больше прошлогодних данных, говорится в сообщении Татарстанстата.

При этом реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги за январь-август 2019 года составила 100,8% к прошлогоднему периоду.

Ранее «Авито» сообщало, что по итогам третьего квартала 2019 года средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 37,5 тыс. руб. При этом самой высокооплачиваемой сферой в Казани стало строительство со среднемесячным окладом в 48,9 тыс. руб.

"Ъ-Казань"