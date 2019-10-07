«Авито»: Средняя зарплата в Казани составила 37,5 тысяч рублей

В Казани средняя зарплата выросла по итогам третьего квартала 2019 года до 37,5 тыс. руб., что на 7% больше прошлогодних показателей. Рынок труда в городе проанализировали специалисты компании «Авито. Работа».

По данным исследования, наиболее высокооплачиваемой сферой в Казани стало строительство, где среднемесячный оклад составил 48,9 тыс. руб. На втором месте находится область транспорта и логистики (45 тыс. руб.). Третье место заняла сфера продаж (35,3 тыс. руб.). На четвертой позиции — область производства, сырья и сельского хозяйства (34,2 тыс. руб.).

По размеру средней зарплаты Казань заняла седьмое место среди российских городов. Лидером оказалась Москва, где в среднем получают 58,6 тыс. руб. В топ-3 городов РФ также попали Санкт-Петербург (48,5 тыс.) и Екатеринбург (38,9 тыс.).

"Ъ-Казань"