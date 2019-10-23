Воронежский фестиваль Захара Прилепина решили сделать ежегодным

Инициированный писателем Захаром Прилепиным воронежский фестиваль традиционной культуры «Русское лето» будет проходить ежегодно, сообщили в центре общественной информации со ссылкой на политического вице-губернатора Сергея Соколова. Планируется, что второй фестиваль пройдет в Воронежском центральном парке с 11 по 13 сентября, а его образовательный аспект будет усилен – первый день полностью отдадут мероприятиям для школьников, – а также будут «шире использованы элементы интерактивности и возможности цифровых технологий». Кроме того, в рамках «Русского лета» может быть организована посвященная 75-летию победы в Великой отечественной войне площадка на Советской площади города. По словам руководителя областного управления региональной политики Александра Холода, «фестиваль – это не только мероприятие по воспитанию патриотизма, это попытка найти и раскрыть тот самый "русский дух", которым держалась российская земля со времен былинных и до наших дней».

О том, как «Русское лето» прошло в первый раз, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Это мое пространство"».

Александр Прытков