Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте. Документ предполагает криминализацию допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы, сообщает AP.

Закон предусматривает штрафы до $1 млн и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга. Также документ предполагает защиту информаторов и возмещение вреда для жертв.

«Антидопинговый Акт Родченкова принят Палатой представителей! Мы с нетерпением ожидаем его прохождения в Сенате»,— сообщается в Twitter Антидопингового агентства США.

Закон назван в честь экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он в 2016 году стал информатором Всемирного антидопингового агентства по поводу использования допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года, его показания во многом спровоцировали российский допинговый кризис. В декабре 2018 года в Палату представителей Конгресса США был внесен антидопинговый законопроект, названный в его честь.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Григорию Родченкову посвятили закон».