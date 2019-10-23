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Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга начали дешеветь

Средняя цена квадратного метра квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 14 октября составила 72 551 руб. За месяц цена на «вторичку» снизилась на 0,3%. Такие данные приводит аналитический отдел Уральской палаты недвижимости (УПН).

По данным аналитиков, в продаже на рынке находится 8,95 тыс. объектов, за месяц рост составил 1,4%. Объем предложения комнат снизился на 3,8% за четыре недели (1,35 тыс. объектов). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют 4 месяца.

Больше всего стоимость квадратного метра снизилась в центре — на 0,7% до 101 838 руб. На 0,3% снизилась цена на квадратный метр на Автовокзале, Ботанике, ВИЗе (в среднем 66641 тыс. руб.), в Академическом, на ЖБИ, Широкой речке, Уралмаше (59276 тыс. руб.). На Елизавете, Сортировке, Химмаше на покупку жилья придется потратить в среднем из расчета 59267 руб. кв. м. (минус 0,2% за месяц). В отдаленных районах (Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Кольцово, Медный) наблюдается рост стоимости «квадрата» на 2,1% — до 51359 руб. в среднем.

В сообщении УПН отмечается, что стоимость жилья отличается в зависимости от его типа. «Сталинки» в среднем подорожали на 1,2% до 61 482 руб. кв. м., «хрущевки» на 0,3% (64 490 руб. в среднем), «брежневки» стали дешевле на 0,4% (63121 руб. кв. м.).

Квартиры в панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки покупателям предлагают по 66 570 руб. кв. м. в среднем. Квартиры в современных домах стали дешевле на 0,7%: квадратный метр здесь стоит в среднем 82 798 руб.

В УПН также отметили рост стоимость квадратного метра в зависимости от размера квартиры. Однокомнатные квартиры стали дешевле на 0,6%, их выставляют по 77 403 руб. кв. м. «Двушки» подешевели на 0,3%, 70 747 руб. кв. м. Трехкомнатные и четырехкомнатные объекты теперь стали доступнее для покупателей на 0,4%. Рыночная цена «трешек» составляет 71 011 руб. кв. м., а квартир с четырьмя и более комнатами — 75 194 руб. кв. м.

А в новостройках аналитики и участники рынка продолжают наблюдать рост.

О том, как сейчас ведут себя девелоперы при продаже жилья, читайте в материале «Эскроу-счета отразились в новостройках»

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