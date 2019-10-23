Посол России в США рассказал о предстоящем освобождении Бутиной

25 октября истекает срок заключения в США россиянки Марии Бутиной. После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию, напомнил посол России в США Анатолий Антонов. «Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более»,— заявил он.

На вопрос, когда можно ожидать возвращения госпожи Бутиной, посол сказал: «Это зависит от американских властей, во многом от службы федеральных маршалов, которая не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности». «Мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы наша гражданка отправилась на родину в максимально сжатые сроки и была избавлена от любых неожиданностей»,— подчеркнул господин Антонов.

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Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.

О приговоре читайте в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».