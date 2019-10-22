НОВАТЭК вернул себе флот танкеров для «Ямал СПГ»

НОВАТЭК сможет полностью использовать весь свой флот танкеров ледового класса для проекта «Ямал СПГ». Шесть танкеров Arc7 были построены СП канадской Teekay и китайской Cosco — TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG). Ранее СП попало в список заблокированных лиц (blocked person) по решению OFAC (управление контроля за иностранными активами Минфина США). НОВАТЭК 22 октября сообщил, что СП более не относится к заблокированным лицам. По данным компании, танкеры продолжают перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ» в нормальном режиме. Если бы санкции не были сняты, эти танкеры не смогли бы заходить в иностранные порты.

В конце сентября США ввели санкции против одной из крупнейших в мире шипинговых компаний — китайской Cosco. Под санкции попали две ее структуры Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также оказалась под санкциями. CNLG, в свою очередь, владеет 50% в СП с Teekay. Как заявила 22 октября канадская компания, Cosco «завершила реструктуризацию собственности», в результате CLNG больше не относится к заблокированным лицам. Видимо, речь идет о том, что доля Cosco Shipping Tanker в CLNG снижена до менее 50%.

О последствиях санкций подробнее читайте в материале «Ледовые танкеры разгрузили от санкций»