В трех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

Со среды, 23 октября, в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. В частности, на срок до 1 ноября из-за строительства светофора около дома 47 по улице Ленсовета ограничивается движение от улицы Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В свою очередь, в связи с продолжающимся дорожным ремонтом с 24 октября по 6 ноября движение будет ограничено по проспекту Народного Ополчения — на участке от улицы Генерала Симоняка до бокового проезда проспекта Маршала Жукова, без перекрестков.

Также 25 октября ограничивается, а с 26 по 28 октября закрывается направление движения по четной стороне проспекта Чернышевского — от Кирочной улицы до Фурштатской улицы. С 27 по 29 октября ограничения будут действовать по Кирочной улице — от улицы Маяковского до улицы Восстания. Там будут ремонтировать газопровод.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга рассматривают возможность в ближайшие годы ввести ограничение скоростного режима до 50 км/ч на Невском проспекте.