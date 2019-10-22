Угрожавшего одноклассникам оружием казанского подростка отправили на принудительное лечение

Страшеклассника казанской гимназии №7, который в мае этого года с кухонным ножом и пневматическим пистолетом удерживал в классе учеников и учителя, Ново-Савиновский районный суд Казани отправил на принудительное лечение. «Ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Прокуратура поддержала ходатайство следствия»,- цитирует «Интерфакс» представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.

Суд, который проходил в закрытом режиме в связи с тем, что обвиняемый является несовершеннолетним, вынес такое решение на основе данных экспертизы. Она заключила, что парень совершил преступление в состоянии невменяемости.

До этого он находился под домашним арестом.

Как писал “Ъ-Казань,” инцидент произошел 13 мая 2019 года. В 10:54 в службу «112» позвонили родители ученицы 10 класса гимназии №7. Девочка сообщила им, что ее 17-летний одноклассник с пистолетом и ножом удерживает учеников и учителя в кабинете русского языка и литературы. В 11:40 полицейские задержали парня. Во время инцидента никто не пострадал. СКР по Татарстану завел уголовное дело о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"