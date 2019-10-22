Бой ведут одни старики

Федерация бокса России выразила готовность организовать бой между двумя легендами жанра. Речь о 50-летнем Рое Джонсе и 54-летнем Бернарде Хопкинсе, который вызвал старого соперника на поединок.

Федерация бокса России первой среди организаций в этом виде спорта откликнулась на видеообращение, опубликованное американским боксером Бернардом Хопкинсом. Хопкинс предложил встретиться на ринге другой американской суперзвезде — Рою Джонсу. «Важно следующее — мы один на один, у тебя одна победа и у меня тоже. Давай закончим эти отношения. Где угодно — в России, в Китае, в Европе… Давай побоксируем, давай сделаем это!» — заявил Хопкинс. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что возглавляемая им структура готова организовать такой матч в Москве, заметив, что «теперь ждет ответ от Роя». Позже федерация проинформировала, что Джонс «принял вызов».

Речь идет о поединке двух легенд профессионального бокса.

Бернард Хопкинс долгое время был чемпионом мира, в том числе абсолютным, то есть владеющим всеми поясами, в среднем (до 76,2 кг) и полутяжелом (до 79,4 кг) весах. Рой Джонс вообще смог завоевать титулы в четырех категориях — от средней до супертяжелой.

Оба провели множество грандиозных с точки зрения резонанса поединков. Обоих в классификациях лучших бойцов в истории все без исключения медиаресурсы размещают рядом с верхушкой. Например, в такой классификации BoxRec Хопкинс сейчас занимает седьмое место, а Джонс — 20-е.

Американский боксер Бернард Хопкинс Фото: Reuters

Проблема в возрасте боксеров. Рою Джонсу, который в 2015 году в дополнение к американскому получил российское гражданство, 50 лет и свой последний поединок он провел полтора года назад — в феврале 2018 года. С элитными соперниками он не дрался очень давно. Бернард Хопкинс еще старше — ему уже 54. Он в последний раз вышел на ринг в 2016 году.

Друг с другом легенды встречались дважды. В 1993 году верх взял Джонс, в 2010 году — Хопкинс.

Арнольд Кабанов