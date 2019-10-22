ДОЦ «Горное эхо» АО «БЭСК» – победитель республиканского конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей

22 октября в Уфе, в здании Конгресс-холла, прошло республиканское совещание по итогам проведения летнего периода оздоровительной кампании 2019 года в Республике Башкортостан. В рамках этого совещания, организованного Министерством образования РБ, состоялось награждение победителей республиканского смотра-конкурса на звание «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан». И.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ, председатель республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей Ленара Иванова наградила АО «БЭСК» дипломом за первое место, присужденное Детскому оздоровительному центру «Горное эхо» ПО «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго».

Важно отметить, что ДОЦ «Горное эхо» становился лучшим в Башкирии пять лет подряд – с 2009 по 2013 годы, после чего получил звание «лагерь-мастер», что продлевало статус неоспоримого лидера еще на пять лет. В 2019 году ДОЦ «Горное эхо» возобновил свое участие в конкурсе, и вновь стал победителем. Добавим, что в этом году ДОЦ «Горное эхо» впервые подал заявку и допущен к участию в конкурсе федерального уровня.

Организация отдыха детей – задача непростая, но, судя по результатам, в «Горном эхе» для ее решения нашли свой действенный алгоритм. Директор ДОЦ «Горное эхо» Константин Щуров, комментируя очередную победу в конкурсе, отметил, что основой успеха являются индивидуальный подход к каждому ребенку и создание всеобъемлющей атмосферы творчества.