В Уфе открылся XIХ Российский энергетический форум

22 октября в г. Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» открылись XIX Российский энергетический форум и XXV международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. Генеральным спонсором форума традиционно стала Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК»).

Осмотр экспозиций гости начали со стенда АО «БЭСК», где председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов рассказал об инновационных технологиях, реализуемых компанией. Затем участники форума проследовали в конгресс-зал на пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и перспективы», на котором выступили исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов, первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ Игорь Ананских, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олег Токарев, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век, д.э.н., лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Игорь Башмаков, генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматуллин, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай, директор ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» Павел Дудкевич.

По окончании пленарного заседания АО «БЭСК» провело секцию «Влияние цифровизации на эффективность энергетики», где с докладами выступили представители вузов, производители электросетевого оборудования и IT-продуктов, представив свое видение и практические решения цифровизации энергетики, их влияние на эффективность энергетических предприятий, а также перспективы цифровой трансформации электросетевого комплекса России. Модератором выступил директор Института нефтехимпереработки РБ Дмитрий Шаронов.

Также руководство и специалисты АО «БЭСК» планируют принять участие в проведении многих статусных мероприятий, например, секций «Ценоообразование на рынках электрической энергии: прогноз для потребителей», «Искусственное освещение. Новое оборудование. Энергосервис и концессия». Из года в год компания уделяет большое внимание проведению профориентационных мероприятий. Нынешний форум – не исключение, специалисты компании примут участие в проведении Молодежного дня «Инженер будущего для эффективной энергетики». Для гостей форума АО «БЭСК» также организует экскурсию в Центр управления сетями, который, по сути, является одним из основных элементов проекта Smart grid.

В рамках Российского энергетического форума в Уфе состоится несколько важных мероприятий с участием представителей Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Башкортостана и профильных министерств регионов страны. Деловой программой предусмотрена работа 25 секций по различным направлениям. Модераторы и спикеры мероприятий – 220 признанных экспертов отрасли. На выставочных площадках развернули свою экспозицию 130 компаний семи стран мира и 25 регионов России. Всего на форум и выставку приехало более двух тысяч участников.