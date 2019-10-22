Кредит «Ленфильма» реструктуризируют, киностудии дадут субсидию

Достигнута договоренность о реструктуризации задолженности киностудии «Ленфильм» и выделении ей субсидии. Соответствующее решение было принято в рамках совещания, состоявшегося в аппарате президента РФ. В нем приняли участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, глава киностудии Эдуард Пичугин, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук и советники президента. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

При этом издание отмечает, что детали соглашения, а также конкретные суммы и сроки пока уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России потребовала заблокировать счета АО «Киностудия "Ленфильм"». Речь идет о четырех счетах в банке ВТБ и Райффайзенбанке. По данным СПАРК, в отношении «Ленфильма» открыты два исполнительных производства по налогам и сборам на сумму более 7 млн рублей.