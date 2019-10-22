Министерства согласовали льготы по поддержке добычи в Арктике

Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития пришли к единому мнению относительно стимулирующих мер для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике, сообщил министр энергетики Александр Новак. Разработанный проект в ближайшее время поступит на обсуждение вице-премьеров. О том, что проект о поддержке добычи сырья в регионе внесен в правительство, ранее писал “Ъ”.

Министерства согласовали свои позиции относительно льгот для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширения на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД) и снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Какие конкретно были выработаны меры, Александр Новак не уточнил.

«Совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС). По его словам, всего подготовлено пять законопроектов.

Напомним, как стало известно “Ъ”, на днях Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов, один из которых предполагает поддержку арктического кластера этих компаний на 2,6 трлн руб. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, несмотря на критическое отношение Минфина к предлагаемым льготам, окончательно вопрос о них будет решаться на уровне президента.

Подробнее о дорогостоящем проекте — в материале “Ъ” «Арктические льготы положили на стол».