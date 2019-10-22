Марьянский рисозавод на Кубани продали за 52,9 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Марьянский рисозавод» в станице Марьнской Краснодарского края Максим Павлов сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов ООО «Агрохим» за 52,9 млн руб. Информация об этом размещена в Едином государственном ресурсе сведений о банкротстве.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что один из лотов Марьянского рисозавода, который находится в залоге ПАО «Крайинвестбанк», начальной стоимостью 52,9 млн руб. может быть реализован единственному участнику торгов - ООО Группа «Центр». Второй лот с начальной стоимостью 9,3 млн руб., включающий в себя дебиторскую задолженность предприятия, размер которой не сообщается, на предыдущих торгах не нашел покупателя.

Дмитрий Михеенко