Имущество Марьянского рисозавода не нашло покупателей

Конкурсный управляющий ООО «Марьянский рисозавод», находящегося в станице Марьянской Красноармейском районе, Максим Павлов сообщил о несостоявшихся торгах по реализации имущественного комплекса предприятия. В один из лотов, который находится в залоге ПАО «Крайинвестбанк», начальной стоимостью 52,9 млн руб. может быть реализован единственному участнику торгов - ООО Группа «Центр». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Сообщается также, что единственный участник торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему, которые не участвуют в капитале единственного участника торгов.

Второй лот с начальной стоимостью 9,3 млн руб., включающий в себя дебиторскую задолженность предприятия, размер которой не сообщается, не нашел покупателя.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что на торги выставлено имущество ООО «Отечественная крупяная компания». Единым лотом с аукциона продают нежилые здания, земельные участки и оборудование рисозавода. Стоимость имущества оценено в 170,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко