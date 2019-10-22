В Смольном утвердили порядок предоставления земельных участков в рамках концессий и ГЧП

Во вторник, 22 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал городской закон «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, при исполнении концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, согласно утвержденному документу, правом принятия решения о предоставлении земли частному партнеру, концессионеру наделяется городское правительство. Предполагается, что это будет способствовать улучшению контроля за соблюдением сроков и условий предоставления участков. Кроме этого, закон определяет порядок начисления арендной платы и ее размер по соглашениям о ГЧП.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном одобрили введение закона об инвестиционном налоговом вычете для предприятий, вкладывающихся в модернизацию.