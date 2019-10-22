23 октября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Land Rover превратит новый Defender в конкурента Mercedes-Benz G-Class

Компания Land Rover намерена превратить новый Defender в конкурента Mercedes-Benz G-Class, сообщает Autocar.

По данным издания, версия 130 станет топовой модификаций нового поколения британского внедорожника. Помимо увеличенной длины кузова и 8-местного салона автомобиль, который разрабатывает подразделение Special Vehicle Operations, будет отличаться более богатым оснащением и улучшенной проходимостью. Ожидается, что Land Rover Defender 130 по габаритам окажется больше BMW X7, а по внедорожным качествам превзойдет Mercedes-Benz G-Class.

Напомним, премьера нового Land Rover Defender в версиях 90 и 110 состоялась осенью 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя