«Около 25% строящегося жилья в стране попало в зону риска» Светлана Бардина – о положении застройщиков после перехода на работу через эскроу-счета

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему девелоперские компании оказались в зоне риска.

Около 25% строящегося жилья в стране попало в зону риска. Застройщики этих проектов не смогли ни привлечь банковское финансирование, ни получить право привлекать средства дольщиков по старым правилам законодательства. Девелоперы остались без средств. Общая площадь потенциально рискованных объектов превышает 28 млн кв. м. И самое большое количество проблемных новостроек в Красноярском и Краснодарском краях, а также Башкортостане и Ленинградской области, посчитали эксперты «Метриум».

Напомню, что с 1 июля 2019 года все девелоперские компании страны или их проекты условно разделились на две группы. В первой оказались те, чьи проекты были в высокой степени готовности. Их продолжили финансировать по старой схеме, то есть привлекая средства дольщиков напрямую по договорам долевого участия. Кстати, не все проекты одного девелопера обязательно получали право сохранить такие условия. Каждый объект рассматривался индивидуально. Другие строительные компании должны были получить вместо средств дольщиков банковское финансирование и вести реализацию жилья с применением эскроу-счетов.

В итоге с новыми задачами не справились 660 из 3200 российских застройщика.





Скорее всего, по мнению брокеров, основная причина попадания в зону риска для этих девелоперских компаний — это невозможность получения банковского кредита на приемлемых для них условиях. Впрочем, в праве на поиск инвестора эти застройщики никак не ограничены. Однако тот факт, что они не сделали этого за полгода, сам по себе примечателен. Между тем, В Москве общая площадь объектов, реализуемых с применением эскроу-счетов составляет 3,6 млн кв.м. Это около 20% от всех строящихся жилых домов в городе.