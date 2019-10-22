В заксобрании Севастополя увеличили число вице-спикеров

Севастопольские депутаты увеличили с двух до трех число вице-спикеров заксобрания. Соответствующие изменения в устав города были внесены сегодня на заседании парламента во втором чтении.

«Избрание трех заместителей председателя Законодательного собрания города Севастополя позволит улучшить организацию деятельности Законодательного Собрания города Севастополя, создав возможность оптимального распределения функциональных обязанностей при осуществлении руководства»,— сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, во втором составе заксобрания Севастополя, 14 из 23 депутатов представляют «Единую Россию», а две другие самые крупные фракции — КПРФ и ЛДПР — насчитывают по три представителя (еще по одному депутату представляют «Справедливую Россию», Партию пенсионеров и «Зеленых»). Сейчас посты вице-спикеров занимают единоросс Татьяна Лобач и коммунист Василий Пархоменко. По информации “Ъ”, дополнительная должность будет отдана представителю ЛДПР Илье Журавлеву, чтобы выполнить первоначальные договоренности между фракциями.

Против изменений в устав выступил депутат от партии «Зеленые» Вячеслав Горелов (сторонник экс-спикера Алексея Чалого). Он заявил, что заксобрание второго созыва «на грани совершения первой серьезной ошибки». «Совершенно неправильно, когда мы в устав приплетаем партийную составляющую»,— заявил депутат. Господин Горелов напомнил, что два заместителя спикеру были необходимы, чтобы распределить между собой законодательные и представительские функции. Он напомнил, что последние несколько лет в предыдущую каденцию заксобрания с этими функциями справлялся один человек, а для третьего вице-спикера нет места в президиуме зала заседаний городского парламента.

«По-моему мы слишком нагнетаем страсти вокруг этого вопроса. Устав — не догма, не Библия, которая неприкосновенна и не требует корректировки»,— сказал лидер севастопольских коммунистов и вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко. В итоге изменения в устав приняли 16 голосами, при трех против и трех воздержавшихся.

Напомним, 14 сентября главой городского парламента был избран сопредседатель севастопольского штаба ОНФ Владимир Немцев — его предшественница на этом посту Екатерина Алтабаева была делегирована в Совет федерации. Пост одного из вице-спикеров достался представителю КПРФ.

О том, как поделили посты, читайте в публикации “Ъ”.

Вадим Никифоров, Симферополь