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Суд отказался рассматривать иск об отмене губернаторских выборов в Петербурге

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Льва Голода к УИК №2086 и ТИК №23. Истец просил суд отменить решения участковой и территориальной избирательных комиссий об итогах голосования на выборах губернатора Петербурга 8 сентября и их утверждении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В своем иске господин Голод, в том числе, ссылался на то, что после возвращения членов УИК с комплектами для голосования вне помещения избирательного участка, он заметил, что бюллетени в урнах расположены неестественно. Заявитель полагает, что это может свидетельствовать о подтасовке результатов голосования.

Суд в иске Льву Голоду отказал.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что губернаторские выборы в Петербурге не вызвали нареканий в ЦИК, в отличие от выборов муниципальных депутатов, во время которых было зафиксировано множество нарушений.

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