Предполагаемого участника нападения на Олега Кашина осудили за похищение человека

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, признанного виновным в похищении в 2014 году генерального директора АО «Заслон» Александра Горбунова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Олег Кашин называл Борисова одним из предполагаемых исполнителей нападения на него в 2010 году.

Кроме этого суд постановил взыскать с осужденного 300 тыс. руб. по гражданскому иску. Своей вины Вячеслав Борисов не признал. Как сообщал “Ъ”, похищение гендиректора ОАО НТЦ «Завод Ленинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова было совершено с целью получения «информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для ее использования в будущем в своих интересах».

Преступление было совершено в 2014 году. Организатором похищения Александра Горбунова следствие считает бывшего начальника службы безопасности директора ОАО НТЦ «Завод Ленинец» Александра Мешкова. Люди в омоновской форме надели на голову Горбунову мешок и вывезли в Ленобласть.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Покушение на журналиста осталось за "Заслоном"».

Марина Царева, Санкт-Петербург