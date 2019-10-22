Минобороны: российские бомбардировщики не нарушали чужих границ на Дальнем Востоке

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование на Дальнем Востоке, не нарушая границ других стран, говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Самолеты выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Во время полета бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС. При этом на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии, указали в российском оборонном ведомстве.

Утром 22 октября южнокорейские военные заявили, что в зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, два стратегических бомбардировщиках Ту-95 и три истребителя Су-27. В Сеуле сообщили, что российские самолеты, не уведомив о полете южнокорейскую сторону, пролетали в районе контролируемых Южной Кореей островов Токто, острова Чеджудо в Корейском проливе и над Желтым морем. При этом воздушное пространство Южной Кореи российские самолеты не нарушали.