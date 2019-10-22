Южная Корея заявила о вторжении шести военных самолетов России в зону опознания ПВО

Южная Корея заявила, что российские военные самолеты вторглись в зону опознания ПВО (KADIZ), сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Речь идет об одном самолете A-50, трех Су-27 и двух Ту-95, которые находились в районе к северу от острова Уллындо в Японском море. Спустя семь минут они вышли за пределы этой территории, но потом еще несколько раз входили в нее.

Опознавательная зона ПВО — пространство, в котором осуществляется идентификация воздушных судов. Концепция таких зон не определена в международных договорах. Опознавательные зоны ПВО есть у США, Канады, Японии, Китая и Южной Кореи.

В российском посольстве в Сеуле сказали ТАСС, что пока не получали от южнокорейской стороны уведомления о происшествии.

Летом Сеул заявил о вторжении в воздушное пространство российских самолетов, которые осуществляли первое совместное с Китаем патрулирование региона.

Подробнее о взаимных претензиях по этому инциденту — в публикации “Ъ” «Россия за самолеты не извинялась».