«Спящую» ячейку переместили в колонию

В Красноярске вынесли приговор создателю и участникам организации «Красноярский джамаат», являвшейся, по данным спецслужб, «спящей» террористической ячейкой. Как указывается в деле, они собирали деньги для боевиков, занимались вербовкой новобранцев и отправкой их в Сирию и Афганистан. За создание террористического сообщества организатору «Красноярского джамаата» суд назначил 17 лет колонии строгого режима, сроки от пяти с половиной до десяти лет получили его сообщники.
В Красноярске завершился судебный процесс над создателем и участниками экстремистской организации «Красноярский джамаат», рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ. Как установило расследование, преступная группа была создана в начале 2017 года и являлась ячейкой запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Ее организатором являлся житель Красноярска, разделявший идеи ИГ по строительству всемирного халифата, который окружил себя сподвижниками.
У участников джамаата была изъята литература по минно-взрывному делу.
Кадры для ИГ рекрутеры находили среди студентов местных вузов. Наиболее удобными местами для вербовки стали соборная мечеть, домашние медресе и халяльные кафе Красноярска. Сплачивающей идеей, согласно материалам дела, было объединение против «неверных» и их уничтожение. Завербованных красноярцев переправляли в Сирию и Афганистан. Осенью 2017 чекисты смогли перехватить нескольких новобранцев, направлявшихся в подготовительные лагеря джихадистов.
Весной 2018 года с сибирской ячейкой ИГ было покончено. Оперативные мероприятия прошли сразу по 16 адресам. В ходе обысков силовики изъяли запрещенную религиозную литературу, включенную в список экстремистских материалов, инструкции по изготовлению бомб.
Двух из них задержали в аэропорту Красноярска, буквально сняв с трапа улетающего самолета. В УФСБ возбудили уголовное дело о создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Некоторые из фигурантов дали признательные показания. Осенью 2019 года расследование было завершено.
Рассматривалось уголовное дело Дальневосточным окружным военным судом на выездном заседании в Красноярске. Создателя местной ячейки ИГ трибунал приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Его подручным суд назначил сроки от пяти с половиной до десяти лет заключения.
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