Бывшему мэру Владивостока предъявили коррупционный счет

Иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», и экс-главе муниципального унитарного предприятия (МУП) «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову поступил в Советский райсуд столицы Приморья. С экс-чиновника, его подельников и шести региональных предприятий надзорное ведомство рассчитывает взыскать 3 млрд 281 млн руб. Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам лишения свободы за коррупцию, продолжает настаивать на своей невиновности и считает иск Генпрокуратуры необоснованным.

В Советском суде Владивостока “Ъ” подтвердили информацию о поступлении иска Генпрокуратуры. «Не знаю, будет ли процесс открытым»,— сообщил во вторник бывший градоначальник Игорь Пушкарев на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце мая пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что ведомство намерено взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 млрд руб., подготовив иск в суд «об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем». По данным “Ъ”, надзорное ведомство солидарно рассчитывает взыскать с Игоря и Андрея Пушкаревых, Андрея Лушникова, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» 3 281 041 979 руб. как сумму необоснованного дохода по заключенным в 2008–2015 годах контрактам с МУП «Дороги Владивостока».

В результате проверки соблюдения Игорем Пушкаревым требований федерального законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд надзорное ведомство выявило факты картельного сговора экс-главы города и ранее подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»).

«В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд руб.»,— отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что о возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Игорь Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также умолчали и мер к его урегулированию не приняли. «За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн руб.»,— уточнили в надзорном ведомстве и добавили, что по иску регионального УФАС Арбитражный суд Приморского края признал, что сделки были заключены в результате картельного сговора. В своем определении Верховный суд России указал, что договоры заключались при личной заинтересованности главы администрации Владивостока и «преследовали единый экономический интерес». При этом сами контракты не авансировались, а представленные по ним банковские гарантии не соответствовали требованиям.

В связи с тем, что Игорем Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, как считают в надзорном ведомстве, все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ. «Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц»,— пояснили в Генпрокуратуре, отметив, что сам Пушкарев доходы, полученные от сделок, не задекларировал.

Генпрокуратура, по аналогии с уголовным делом экс-мэра, рассчитывала на рассмотрение гражданского иска в Тверском райсуде Москвы. Но 5 июля 2019 года Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в ходатайстве об изменении территориальной подсудности гражданского иска, а 9 августа Верховный суд отклонил апелляцию надзорного ведомства и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика: это или Приморский край, или Еврейская автономная область (местонахождение АО «Теплоозерский цементный завод»).

«И я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет, и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд»,— сообщил во вторник Игорь Пушкарев.

9 апреля Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ, Игоря Пушкарева, его брата, гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат-инвалид — к восьми годам условно, а господин Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штрафы по 500 млн руб. Кроме того, Игорю Пушкареву в течение десяти лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие госдолжности. К нему был удовлетворен гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Экс-мэр настаивает на своей невиновности.

«Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города»,— сообщил на своей странице в соцсети после оглашения приговора бывший глава Владивостока.

4 октября Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе приговор Тверского райсуда. «Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность»,— прокомментировал решение апелляционной инстанции Игорь Пушкарев.

«В полном объёме апелляционное определение по уголовному делу до настоящего времени судом не изготовлено и сторонам процесса не вручено,— сообщил “Ъ” адвокат господина Пушкарева Александр Высоцкий.— По мере его получения стороной защиты Пушкарёва будет подготовлена и подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции».

Алексей Чернышев, Владивосток; Николай Сергеев