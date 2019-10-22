Монолитные работы в сочинском ЖК «Раз. Два. Три!» должны завершить до конца года

Все монолитные работы в жилом комплексе «Раз. Два. Три!» в Сочи должны быть завершены до конца 2019 года. Данное поручение представителями застройщика дал первый заместитель главы города Денис Юрковский.

По словам вице-мэра, уже несколько лет проблемный объект не может быть заселен. При этом ввести в эксплуатацию литеру «А» было невозможно, поскольку при строительстве были допущены отклонения от первоначального проекта, касающиеся отсутствия парковки. Сегодня, по словам представителей мэрии, застройщик проходит процедуру корректировки документации, которая предусматривает строительство парковки.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящее время в Сочи инвесторы готовы достроить десять проблемных жилых комплексов. Заключены соглашения по ЖК «Курортный», ЖК «Эдельвейс», двух долгостроях ООО «Ида» (на улицах Санаторной и Пасечной), ЖК «Горизонт» в Адлере, ЖК «Фазатрон», ЖК «Туапсинский», ЖК «Горка» и ЖК «Москва».

Дмитрий Михеенко